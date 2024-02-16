Азиатские индексы - 16-02-24

ТОКИО, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 38487.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.27% и составил 2624.73 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2865.90 пункта, а HANG SENG вырос на 2.48% и составил 16339.96 пункта.