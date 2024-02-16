Какую книгу подарить на День книги? Совет от Idram и IDBank

Самый книжный праздник в году уже близко: в наши дни самой покупаемой и даримой вещью в городе, безусловно, является книга, хотя называть книгу «вещью» уж точно грех. Специальные предложения книжных магазинов превосходят новогодние акции, а книжные очереди напоминают старые добрые времена, когда люди стояли в очереди за книгами.

Этот праздник – самый подходящий момент, когда можно подарить близким книги, которые они давно хотели прочитать. Мы сделали то же самое: Idram организовал небольшой сюрприз для воинской части N Минобороны РА и подарил их библиотеке 100 книг по лидерству, управленческим навыкам и многим другим полезным темам. Ролик о мероприятии оставим здесь и перейдем к нашим советам - какую книгу можно подарить на праздник.

Эстес Кларисса – «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях»: Внутри каждой женщины живет мощная сила, наполненная инстинктами, творчеством и великими знаниями. Книга рассказывает об инстинктивной природе женщины и может стать для Вас источником серьезных открытий.

Мари Кондо – «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни»: В этой книге о простых на первый взгляд повседневных явлениях, скрыто множество ключей к истинному человеческому счастью. Книга поможет каждому прожить свободную, простую и счастливую жизнь без лишних вещей и мыслей.

Джон Стрелеки - «Кафе на краю земли»: Кто я, куда я иду, счастлив ли я? Многие из нас ищут ответы на эти вопросы в разных сферах жизни. Эта легкая и быстро читаемая книга поможет Вам полностью переосмыслить то, что действительно ценно и важно в жизни, избавиться от страхов и сомнений и открыть свое сердце счастью.

Франсеск Миральес и Эктор Гарсия — «Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни»: Японцы верят, что у каждого есть икигай — повод каждое утро вставать с постели. Вдохновляющая и утешающая, эта книга предлагает изменяющие жизнь инструменты для открытия вашего личного икигай. Это поможет найти свою цель, улучшить дружеские отношения и сохранить страсть к жизни.

Конечно, не следует забывать и об армянской литературе, как классической, так и современной. Мы не хотим здесь выделять и рекомендовать какую-то одну, потому что книг, достойных внимания, действительно много. Так, Вы можете просто зайти в любимый книжный магазин, где есть возможность QR-оплаты с помощью Idram, выбрать нужную книгу и оплатить моментально и бесконтактно, сократив очередь! Кстати, напоминаем, если Вы не запланировали ежемесячный бюджет и не отложили денег на покупку книги, Вы можете положиться на своего старого друга Rocket Line и отложить оплату на некоторое время, не упуская возможности подарить книгу. Кстати, Rocket Line продается по скидке 0% в большинстве книжных магазинов.

А какой праздник без сюрпризов? 18, 19 и 20 февраля в магазинах Libruum, Manmar, Book Nook, Gamma, Pen Shop оплачивая через приложения Idram Junior Вы можете получить сюрприз от Junior, то есть получается, Вы можете купить подарок и получить подарок и для себя!

Желаем приятных покупок, и пусть выбранная Вами книга действительно изменит жизнь получателя и станет одной из лучших прочитанных ими книг.

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