Германия и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба Deutsche Welle.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский соглашение подписали в Берлине 16 февраля. По словам представителя федерального правительства Германии, это «соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке» Украины.

Ранее, 12 января, соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО, подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение с Киевом, которое предусматривает быструю и постоянную поддержку в случае нового нападения на Украину.

По данным Reuters, Франция станет третьей страной, подписавшей двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Оно запланировано на вечер 16 февраля в Елисейском дворце.

Европейские страны увеличивают помощь Киеву на фоне внутриполитического кризиса в США. Республиканцы в Конгрессе продолжают блокировать законопроект о дополнительном финансировании, который также предоставляет средства Украине.