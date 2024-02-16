Министерство здравоохранения Газы сообщило о 28 775 погибших в результате израильских ударов

По меньшей мере, 28 775 человек погибли и еще 68 552 получили ранения в результате израильских военных действий в секторе Газа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава.

По данным ведомства, за последние 24 часа жертвами конфликта в секторе Газа стали еще 112 человек, 157 получили ранения.

Al Jazeera приводит данные, что с 7 октября число журналистов, погибших в секторе Газа, возросло до 130.

В результате вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года погибло 1 200 человек, 250 человек были взяты в плен. Израиль объявил войну ХАМАС после этого нападения и проводит военные действия в секторе Газа.