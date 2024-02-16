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Министерство здравоохранения Газы сообщило о 28 775 погибших в результате израильских ударов

Министерство здравоохранения Газы сообщило о 28 775 погибших в результате израильских ударов

По меньшей мере, 28 775 человек погибли и еще 68 552 получили ранения в результате израильских военных действий в секторе Газа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. 

По данным ведомства, за последние 24 часа жертвами конфликта в секторе Газа стали еще 112 человек, 157 получили ранения. 

Al Jazeera приводит данные, что с 7 октября число журналистов, погибших в секторе Газа, возросло до 130. 

В результате вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года  погибло 1 200 человек, 250 человек были взяты в плен. Израиль объявил войну ХАМАС после этого нападения и проводит военные действия в секторе Газа.


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