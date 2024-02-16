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В колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный

В колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный

В исправительной колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний РФ. 

«Шестнадцатого февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - РИА Новости приводит часть сообщения. 

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», - говорится в сообщении.


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