В колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный

В исправительной колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

«Шестнадцатого февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - РИА Новости приводит часть сообщения.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», - говорится в сообщении.