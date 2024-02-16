В 2023 году промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,7 %

По итогам 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по сравнению с 2022 годом увеличился на 3,7%. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В январе - декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января - декабря 2022 года. Рост промышленного производства наблюдался в Беларуси - на 7,7%, Казахстане - на 4,3%, Армении - на 4,1%, России - на 3,5%, Кыргызстане - на 2,7%», - говорится в сообщении.

В ЕАЭС добавили, что объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,4%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха - на 0,3%. При этом объем производства снизился, в частности, в сфере горнодобывающей промышленности и эксплуатации карьеров - на 0,6%.