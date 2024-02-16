Европейский Союз в пять раз сократил закупки нефти и газа у России

Импорт нефти и газа Евросоюза из России в 2023 году сократился в пять раз в годовом исчислении, достигнув 29 миллиардов евро. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентстов «РИА Новости», вместе с анализом данных Европейского статистического департамента (Евростат).

Таким образом, закупки нефти в денежном выражении сократились в 5,9 раза, до 9,3 млрд евро. При этом импорт в натуральном выражении снизился всего на 11%, достигнув 21,3 млн тонн.

«Черное золото» продолжали покупать Болгария (5,5 млн тонн в год), Венгрия (4,7 млн ​​тонн), Чехия (4,3 млн тонн), Словакия (4,6 млн тонн), Польша (1,15 млн тонн, Нидерланды (831 000 тонн) и Австрия (9 300 тонн).

Поставки российского газа в ЕС сократились на четверть до 22,4 млн тонн, а в денежном выражении - в 2,9 раза до 16,7 млрд евро. Крупнейшим покупателем была Венгрия (4,7 млн ​​тонн), за ней следовали Греция (3 млн тонн) и Бельгия (2,8 млн тонн).

В целом товарооборот между Россией и ЕС снизился до 88,9 млрд евро, что в 2,9 раза меньше, чем в 2022 году.

Евросоюз ввел санкции на поставки энергоносителей из России с 2022 года. Летом того же года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023 году санкции стали применяться и к нефтепродуктам.

Европейский рынок исторически был основным рынком для российских производителей газа. Запасы газа там достигали не менее 150 миллиардов кубометров. Однако в 2022 году, после взрывов на «Северных потоках», а также санкций против альтернативных маршрутов поставок экспорт из России существенно сократился.