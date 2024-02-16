Патрушев считает необходимым создание дополнительных мер пограничной безопасности в рамках ОДКБ и ШОС

Необходимо разработать дополнительные меры пограничной безопасности в рамках ОДКБ и ШОС для коллективных усилий по противодействию угрозам со стороны Афганистана соседним странам. Как передает «Арменпресс», об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на совещании секретарей Советов безопасности в Бишкеке, посвященном проблемам Афганистана.

Патрушев подчеркнул, что нестабильная ситуация в Афганистане связана с деятельностью международных террористов, поддерживаемых Западом.

«С учетом всех перечисленных угроз с афганского направления требуется заблаговременное принятие мер противодействия экспорту нестабильности в наши страны. Очевидно, что комплексное решение этой задачи могут обеспечить, в первую очередь, коллективные усилия, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС», - сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ перечислил конкретные шаги, которым, по его словам, «важно уделить особое внимание». Прежде всего, это «разработка дополнительных мер в сфере пограничной безопасности, обмен информацией о деятельности террористических организаций и их сторонников, сотрудничество в интересах выявления и перекрытия источников и каналов финансирования терроризма, а также наркотрафика».