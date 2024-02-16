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Министры иностранных дел Армении и Того коснулись ситуации безопасности на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Армении и Того коснулись ситуации безопасности на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился в Мюнхене с министром иностранных дел, африканской интеграции и диаспоры Того Робертом Дуче. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-релиз МИД РА, стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений и активизации политического диалога, выразив готовность с обеих сторон. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии связей по различным направлениям, в частности в сферах экономики, торговли и культуры, формировании необходимой для этого договорно-правовой базы, организации взаимных визитов на высоком уровне. 

Министры иностранных дел Армении и Того также обсудили вопросы сотрудничества и на международных площадках. 

На встрече также обсуждалась ситуация безопасности на Южном Кавказе. Министр иностранных дел Республики Армения представил текущие вызовы и видение армянской стороны в их преодолении.


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