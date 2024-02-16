Нетаньяху недоволен тем, что США изучают возможность признания палестинского государства: портал Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен тем, что в Вашингтоне обсуждается возможность признания палестинского государства. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их данным, во время встречи на прошлой неделе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме Нетаньяху заявил, что прямое или косвенное признание палестинского государства со стороны США «наградой тем, кто спланировал и осуществил резню 7 октября».

Нетаньяху выразил возмущение, что США рассматривают возможность признания палестинского государства.

Он заявил Блинкену, что такой шаг США нанесет ущерб любым попыткам администрации президента Джо Байдена продвигать мирный процесс и процесс урегулирования в регионе.

Портал отмечает, что некоторые лица в администрации Байдена считают, что признание палестинского государства может стать первым, а не последним шагом в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Две недели назад Axois сообщил, что Блинкен попросил чиновников Госдепартамента разработать и представить варианты политики признания палестинского государства Соединенными Штатами и международным сообществом.

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и 250 взято в плен. Чтобы уничтожить ХАМАС, Израиль развернул военные действия в секторе Газа, где число жертв, по данным палестинских властей, превысило 28 500, более 68 000 человек получили ранения.