Меморандум о взаимопонимании позволит «Арменпресс» и израильскому TPS активизировать оперативный обмен новостями

Информационное агентство «Арменпресс» 15 февраля подписало Меморандум о взаимопонимании с израильским информационным агентством Tazpit Press Service (TPS). Меморандум предусматривает обмен англоязычными новостями и видеоконтентом между двумя информационными агентствами.

Директор «Арменпресс» Нарине Назарян подчеркнула, что подписание меморандума очень важно с точки зрения оперативного обмена достоверной информацией в условиях непрекращающихся активных развитий в мире и в разных регионах. «Последние события еще раз доказали, насколько важной стала информационная безопасность. В этом контексте документ, подписанный с нашим новым партнером Израилем, позволит активизировать оперативный обмен проверенной и достоверной информацией между двумя странами. Мы искренне надеемся, что этот Меморандум о взаимопонимании станет первым шагом на пути к эффективному и долгосрочному сотрудничеству с Tazpit Press Service», - сказала директор «Арменпресс».

Tazpit Press Service - израильское международное информационное агентство, которое в режиме реального времени предоставляет надежные и достоверные новости о событиях в Израиле и на Ближнем Востоке. Агентство, сснованное в 2010 году сегодня сотрудничает с ведущими СМИ Испании, Болгарии, Румынии, Македонии, Албании, Казахстана, Филиппин и ряда других стран.

Государственное информационное агентство «Арменпресс», основанное в 1918 году, - единственное СМИ Армении, имеющее более трех десятков соглашений о сотрудничестве по обмену информацией с агентствами таких стран, как Италия, Испания, Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Албания, Латвия, Литва, Аргентина, Куба, Россия, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Южная Корея, Китай, Вьетнам, Иран.

Новостной контент «Арменпресс» уже переводится на девять языков: русский, английский, французский, испанский, арабский, турецкий, грузинский, персидский и китайский.

«Арменпресс», благодаря журналистам, работающим как в Армении, так и в зарубежных корреспондентских пунктах, активно освещает события как местного, регионального, так и международного значения.