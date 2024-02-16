Джефф Безос продал акции Amazon еще $2 миллиарда

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму $2 млрд, доведя сумму продажи в феврале до $6 млрд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает CNBC.

14 и 15 февраля бизнесмен продал акции Amazon на $12 млн. Они были проданы по цене $166,5-$170,92.

До этого Безос продал акций компании на $24 миллиона. Таким образом, общий объем продаж с 7 февраля составил примерно $6 млрд.

Согласно торговому плану, утвержденному в ноябре 2023 года, Безос до конца января 2025 года может продать акции соимостью до $50 млн.

Джеффу Безосу принадлежат акции Amazon на сумму около $166 миллиардов. По данным Forbes, общее состояние бизнесмена оценивается в $191,4 миллиарда.

В настоящее время он занимает третье место в списке миллиардеров Forbes, уступая основателю Space X Илону Маску ($205 миллиардов), занимающему второе место и президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно ($220 миллиардов), находящемуся на первом месте.