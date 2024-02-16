Премьер-министр Армении направил поздравительное послание премьер-министру Литвы

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Литовской Республики Ингриде Шимоните по случаю Национального праздника страны. Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Литвы по случаю Национального праздника Литовской Республики, желаю процветания, прогресса и мира.

Армения придает большое значение высокому уровню основанного на демократических ценностях политического диалога между нашими двумя странами.

Армения ценит приверженность Литвы способствовать углублению партнерства Армения-ЕС, а также постоянную поддержку Вашей страны происходящим в Армении процессам демократических реформ.

Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем реализовать достигнутые в рамках состоявшегося в октябре прошлого года Вашего визита в Армению договоренности в целях дальнейшего расширения отношений между нашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате».