Министр обороны Армении выехал с рабочим визитом в Германию

16 февраля министр обороны Республики Армения Сурен Папикян в составе делегации премьер-министра Никола Пашиняна с рабочим визитом выехал в Федеративную Республику Германия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА.

Ранее в Аппарате премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с 16 по 18 февраля с рабочим визитом будет находиться в Мюнхене. Он примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках конференции Никол Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года, по инициативе немецкого издателя Эвальда фон Клейста. Она задумывалась как встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали участвовать и политические деятели и военные стран Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках конференции бывает множество неформальных, личных встреч политиков, в ходе которых обсуждаются вопросы сферы безопасности.