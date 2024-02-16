Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Министр обороны Армении выехал с рабочим визитом в Германию

Министр обороны Армении выехал с рабочим визитом в Германию

16 февраля министр обороны Республики Армения Сурен Папикян в составе делегации премьер-министра Никола Пашиняна с рабочим визитом выехал в Федеративную Республику Германия. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА. 

Ранее в Аппарате премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с 16 по 18 февраля с рабочим визитом будет находиться в Мюнхене. Он примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности. 

В рамках конференции Никол Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. 

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года, по инициативе немецкого издателя Эвальда фон Клейста. Она задумывалась как встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали участвовать и политические деятели и военные стран Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках конференции бывает множество неформальных, личных встреч политиков, в ходе которых обсуждаются вопросы сферы безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]