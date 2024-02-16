Болгария содействует укреплению партнерства между Арменией и Евросоюзом: Румен Радев

Председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, находящегося в Софии, принял президент Болгарии Румен Радев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство BTA.

Отмечается, что президент Болгарии и спикер Парламента Армении подчеркнули, что Болгарию и Армению связывают крепкое партнерство, активный и конструктивный диалог и потенциал для развития двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Румен Радев подчеркнул заинтересованность Болгарии в стимулировании торговли и инвестиций с Арменией, а также важность расширения транспортных, энергетических и цифровых связей в регионе. В этом контексте президент Болгарии коснулся деятельности Армяно-болгарской торгово-экономической палаты, которая предоставляет дополнительные инструменты для сотрудничества деловых кругов двух стран.

Стороны также подчеркнули многовековые исторические и культурные связи армян и болгар, которые являются прочной основой для углубления сотрудничества в области образования посредством программ обмена студентами и исследователями.

Румен Радев подчеркнул выдающийся вклад многочисленной армянской общины Болгарии в развитие двусторонних связей и активное участие в социальной, экономической и культурной жизни Болгарии.

«Болгария продолжит работать над укреплением партнерства между Арменией и Европейским союзом», - заявил президент Болгарии.

Стороны также обсудили актуальные вопросы мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.