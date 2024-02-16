Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Болгария содействует укреплению партнерства между Арменией и Евросоюзом: Румен Радев

Болгария содействует укреплению партнерства между Арменией и Евросоюзом: Румен Радев

Председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, находящегося в Софии, принял президент Болгарии Румен Радев. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство BTA. 

Отмечается, что президент Болгарии и спикер Парламента Армении подчеркнули, что Болгарию и Армению связывают крепкое партнерство, активный и конструктивный диалог и потенциал для развития двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. 

Румен Радев подчеркнул заинтересованность Болгарии в стимулировании торговли и инвестиций с Арменией, а также важность расширения транспортных, энергетических и цифровых связей в регионе. В этом контексте президент Болгарии коснулся деятельности Армяно-болгарской торгово-экономической палаты, которая предоставляет дополнительные инструменты для сотрудничества деловых кругов двух стран. 

Стороны также подчеркнули многовековые исторические и культурные связи армян и болгар, которые являются прочной основой для углубления сотрудничества в области образования посредством программ обмена студентами и исследователями. 

Румен Радев подчеркнул выдающийся вклад многочисленной армянской общины Болгарии в развитие двусторонних связей и активное участие в социальной, экономической и культурной жизни Болгарии. 

«Болгария продолжит работать над укреплением партнерства между Арменией и Европейским союзом», - заявил президент Болгарии. 

Стороны также обсудили актуальные вопросы мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]