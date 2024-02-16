Путешествуйте как житель данной страны: новая культура туризма от армянской платформы LikeLocal

Отныне посредством армянской платформы LikeLocal.io можно будет путешествовать по Вьетнаму, Камбодже, Таиланду, Аргентиеу и по ряду других стран, быть гостем местных жителей, тем самым полнее знакомясь с их культурой, словом жить «как местный житель».

Сооснователь стартапа LikeLocal Геворг Бабаян в беседе с «Арменпресс» отметил, что посредством платформы таким же образом и иностранцы смогут пребывать в более 40 принимающих семьях в Армении.

«Я работаю в сфере туризма более 20 лет, знаком с туристическим опытом многих стран. Кульминацей моего накопленного опыта стала платформа LikeLocal.io, создающая доступ к реальности. Часто, когда туристы едут в разные страны, они посещают только основные туристические места, тем самым не понимая полной картины данной страны. Наша платформа решает эту проблему. Через LikeLocal можно приходить в дома местных жителей на обед, ужин, на дни рождения или крещения, на свадебное торжество, похороны и чувствовать себя местным жителем, понять повседневную жизнь и нравы местных жителей», - рассказал Бабаян.

По его словам, проблема заключается в отсутствии доступа к реальности, и она достаточно стара в сфере туризма. Проблема стала более заметной в эпоху цифровых технологий, когда люди чувствуют разрыв в реальном общении. Кроме того, в последние 10-15 лет путешествия стали более активными, стали частью нобычного образа жизни, и люди помимо основных туристических мест ищут в той или иной стране и другие интересные явления.

«Постоянство приводит к скуке, люди устают от посещения основных туристических мест, организованных, искусственных явлений. Они воспринимают историю данной страны, не поняв людей, живущих в данной стране», - заметил основатель платформы.

Веб-сайт, адаптированный и для мобильных устройств, может использоваться как хозяевами, так и туристами. Платформа дает туристам возможность выбрать страну, которую они хотят посетить, и выбрать принимающую сторону из той страны. Принимающая сторона, зарегистрировавшись на платформе, должна предоставить информацию о себе, после чего она может разместить на ней любое мероприятие, в котором гости захотят принять участие.

«Мы работаем в Армении, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Аргентине, Намибии, Филиппинах, Непале, Иордании. Есть зарегистрированные хосты и в Грузии», - сообщил Бабаян.

Основатель стартапа отметил, что Армения - один из самых сложных рынков, но даже здесь они успешны. На данный момент у них более 40 хостов по всей Армении, от Сюника до Еревана и Конда. Бабаян сказал, что многие армяне готовы принять туристов даже бесплатно, но необходимо внедрить систему оплаты, чтобы добиться положительных изменений в секторе. По его словам, проблемы, связанные с цифровой грамотностью в нашей стране, также заметны, несмотря на то, что платформа адаптирована под каждого посетителя.

«Многие местные жители часто не имеют возможности общаться с иностранцами, обмениваться идеями, через нас теперь можно восполнить и этот пробел. По данным различных исследований, при поездке в другую страну, во время обычного путешествия мнение о данной стране зачастую не меняется, а наоборот, ухудшается, укореняются стереотипы о данной стране. Я считаю, что контакт с местными жителями решит и эту проблему», - прокомментировал Бабаян.

Платформа не имеет на рынке аналогов. Есть только локальные платформы. Идея стартапа возникла в 2019 году, на рынок он вышел в 2022 году. Стартап получил инвестиции от EU4Business и Министерства ВТП в рамках программы «Идея в бизнес». На данный момент в команде 5 человек.

«В ближайшем будущем мы намерены выйти и на другие страны, и в целом радикально изменить туристический сектор», - заявил основатель.

Геворг Бабаян понял, что каждый работающий в сфере туризма должен создавая ценности, также получать их.

Карине Тертерян

Фото: Геворга Перкуперкяна