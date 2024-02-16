Время в Ереване: 11:07,   16 Февраль 2024

В 5-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике от Армении выступит один представитель

В 5-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике от Армении выступит один представитель

В пятый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди мужчин от Армении выступит один представитель. 

Как передает корреспондент «Арменпресс» в борьбу вступит Рафик Арутюнян (весовая категория: 81 кг), который в прошлом году стал бронзовым медалистом чемпионата Европы в Ереване. 

Ранее в составе мужской сборной Армении по тяжелой атлетике двукратным чемпионом Европы стал Гор Саакян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]