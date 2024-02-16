В 5-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике от Армении выступит один представитель
В пятый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди мужчин от Армении выступит один представитель.
Как передает корреспондент «Арменпресс» в борьбу вступит Рафик Арутюнян (весовая категория: 81 кг), который в прошлом году стал бронзовым медалистом чемпионата Европы в Ереване.
Ранее в составе мужской сборной Армении по тяжелой атлетике двукратным чемпионом Европы стал Гор Саакян.
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