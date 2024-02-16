Армянские гимнасты Артур Аветисян и Ваагн Давтян вышли в финал Кубка мира

Члены сборной Армении по гимнастике Артур Аветисян и Ваагн Давтян вышли в финал Кубка мира, проходящего в столице Египта Каире.

Как сообщает «Арменпресс», Артур Аветисян, набрав 14,533 балла, вышел в финал квалификационного раунда упражнений на кольцах. В финале с таким же количеством очков на втором месте находится Ваагн Давтян.

Гагик Хачикян и Арутюн Мердинян не преодолели отборочный тур в упражнениях на коне-махи.

16 февраля Артур Давтян выступит в отборочном туре по упражнениям с опорным прыжком.