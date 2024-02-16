“Ереванский бестселлер”: лидирует триллер “Ярость”: переводы, январь, 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за январь 2024 года.

На первом месте триллер “Ярость” Алекса Михаэлидеса. Бывшая кинозвезда Лана Фаррар приглашает группу друзей провести время на маленьком острове.

Это прекрасная возможность расслабиться и пообщаться. И, кто знает, может быть, в этом греческом раю всплывут на поверхность и некоторые секреты. На этом частном острове не все такие, какими кажутся, ни Лана, ни ее гости, ни, конечно же, убийца, который в ярости плетет свою нить преступления. Повествование ведется от имени Эллиота Чейза, и он расскажет вам все. Такой истории вы никогда не слышали. Перевод: Астхик Атабекян.

На втором месте книга Криса Юаня “Охота на дом”. Этот новый английский детектив, переведенный на армянский язык, обещает стать одним из крупнейших книжных событий в Армении.

Сверхнапряженный, продуманный сюжет с неожиданным финалом заставит вас забыть обо всем остальном и читать ее всю ночь напролет. Перевод: Эльма Варданян.

На третьем месте роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод: Элизы Саркисян.

Роман Агаты Кристи “Убийство в Восточном экспрессе” на четвертом месте. Роман “Убийство в Восточном экспрессе” считается одним из лучших произведений Агаты Кристи. Главный герой - Эркюль Пуаро, который благодаря своим профессиональным навыкам и гибкой логике раскрывает чрезвычайно запутанное преступление. Роман впервые был опубликован в 1934 году в Великобритании. Перевод: Шушан Пайтян.

На пятом месте роман Агаты Кристи “После похорон”. В центре повествования клан Эбернети, которых объединила внезапная смерть Ричарда Эбернети в его уединенном замке викторианской эпохи и, конечно же, его завещание. Кристи представляет подробный психологический портрет, проблемы, цели и недостатки каждого из присутствующих, из чего становится ясно, что почти у каждого могла быть мотивация убийства. Однако на протяжении всего романа постоянно задается не только вопрос “кто убил”, но и “было ли убийство вообще?” Эта темная история, возможно, осталась бы нераскрытой и была бы предана забвению, если бы в дело не вмешался Эркюль Пуаро, который, соединив, казалось бы, незначительные факты, восстанавил все эпизоды этой необычной истории. Перевод: Элиза Саркисян.

На шестом месте книга Агаты Кристи «Труп в библиотеке». В романе английской писательницы Агаты Кристи «Труп в библиотеке» мы встречаемся с мисс Марпл. Сюжет вращается вокруг таинственного трупа, найденного в библиотеке полковника в отставке Артура Бантри. Полковник полиции Мэлчетт, инспектор Слэк и старший констебль Харпер начинают расследование, но только мисс Марпл удается раскрыть правду. Перевод: Шушанны Василян.

На седьмом месте роман королевы детектива, Агаты Кристи: “Убийства в алфавитном порядке”, вышедший в свет в 1936 г. “Убийство в алфавитном порядке” - один из самых известных романов Агаты Кристи. Серийный убийца по прозвищу ABC, потрясший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом в алфавитном порядке их имен. Борьбу с убийцей ведет Эркюль Пуаро, известный сыщик, пытающийся раскрыть все подробности темной истории. Перевод: Эдиты Шадоян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на восьмом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского: Марии Садоян.

На девятом месте “Бесконечная ночь” Агаты Кристи. Этот роман впервые был опубликован в 1967 году. При выборе названия писательница вдохновилась строками стихотворения «Песни невинности» английского поэта Уильяма Блейка. Агата Кристи однажды призналась, что «Бесконечная ночь» - ее любимое произведение, обычно она свои романы пишет за три-четыре месяца, однако этот был завершен за шесть недель. Перевод: Арпине Варданян.

На десятом месте “Смерть на Ниле” Агаты Кристи. Это - один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события.

Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной женщины. Одно можно сказать наверняка. Преступник - один из пассажиров корабля. Опытный сыщик, используя свой метод психоанализа, должен выявить убийцу, которого никто не подозревает. Перевод: Гоар Мадоян.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 Նոր Ալեքս Մայքլիդիս «Ցասում» Newmag 649 2 +1 Քրիս Յուան «Տան որսը» Դավինչի 94 3 -1 Ագաթա Քրիստի «Եվ ոչ ոք չմնաց...» Էդիթ Պրինտ 75 4 +4 Ագաթա Քրիստի «Սպանություն Արևելյան ճեպընթացում» Էդիթ Պրինտ 56 5 Նոր Ագաթա Քրիստի «Հուղարկավորությունից հետո» Էդիթ Պրինտ 41 6 +4 Ագաթա Քրիստի «Դիակը գրադարանում» Էդիթ Պրինտ 36 7 +2 Ագաթա Քրիստի «Սպանություններ այբբենական կարգով» Էդիթ Պրինտ 35 8 * Խալեդ Հոսեյնի «Օդապարուկ թռցնողը» Զանգակ 34 9 * Ագաթա Քրիստի «Անվերջանալի գիշեր» Էդիթ Պրինտ 31 10 * Ագաթա Քրիստի «Մահ Նեղոսի վրա» Էդիթ Պրինտ 30

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).