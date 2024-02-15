Глава МИД Армении представил спикеру парламента Люксембурга ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14 февраля провел встречу с председателем Палаты представителей Люксембурга Клодом Вайслером. На встрече также присутствовали члены бюро парламента и комитета по внешним связям.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подчеркнули роль парламентской дипломатии в динамичном развитии политического диалога на высоком уровне между Арменией и Люксембургом.

Напомнив, что в ходе состоявшейся в январе 2022 года предыдущей встречи с Араратом Мирзояном было отмечено, что демократия находится под угрозой посягательства на суверенитет Республики Армения, спикер парламента Люксембурга и министр иностранных дел Республики Армения подчеркнули, что вызовы в этом вопросе сохраняются и делают императивом активное сотрудничество с партнерами-единомышленниками.

Арарат Мирзоян поблагодарил парламент Люксембурга за принципиальную, справедливую позицию и поддержку по приоритетным для Армении вопросам, в том числе гуманитарным.

Глава МИД Армении представил последние развития, касающиеся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Были подробно затронуты подходы Армении к ключевым вопросам проекта соглашения о регулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, которые основаны на фундаментальных принципах, хорошо известных цивилизованному миру. Министр иностранных дел подчеркнул важность сдерживания шагов, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе, а также важность продолжения переговорного процесса.

Арарат Мирзоян ответил на интересующие парламентариев вопросы, в том числе о разблокировке региональных коммуникаций, партнерстве Армения-ЕС, удовлетворении нужд и прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки, обеспечении возвращения удерживаемых в Азербайджане лиц, а также другие вопросы.

Парламентарии высоко оценили решение правительства Армении об открытии дипломатического представительства Армении в Люксембурге, охарактеризовав это выражением тесной дружбы.