Предъявлено обвинение 8 лицам, 5 из которых являются должностными лицами: Следственный комитет

Продолжается следствие по уголовному делу о злоупотреблениях в процессе тендера на приобретения услуг для создания “Банка общественных инвестиционных программ”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, предварительным следствием установлено, что в 2022 году на создание “Банка общественных инвестиционных программ” был объявлен двухэтапный тендер. Заявки на участие подали 4 бизнесмена, из них двое прошли предквалификационный этап и приняли участие в тендере: компания “С” и фонд “H”.

В ходе следствия было выявлено, что группа чиновников минэкономики с намерением во что бы то ни стало признать компанию “С” победителем тендера для достижения этой цели с помощью директора и сотрудников компании предприняла действия, направленные на ограничение конкуренции и отстранение от тендера конкурента компании “С”.

В частности, ряд должностных лиц министерства по поручению своего руководителя в ходе тендера провели встречи и телефонные разговоры с представителями компании “С”, обсудили с ними условия тендера, и даже предоставил им документы, представленные в комиссию фондом-конкурентом “Н”, и в ходе тендера установили такие новые или измененные условие, которым представленные Фондом документы должны были быть признаны не соответствующими, давая возможность снять его с тендера.

При этом, указанные должностные лица, зная до объявления тендера, что ценовое предложение Компании составит 700 000 долларов США, и зная на разных этапах тендера, что разумная стоимость приобретения услуги составляет около 300 000 долларов, продолжили действия, направленные на обеспечение победы Компании в конкурсе любой ценой.

Также выяснилось, что в ходе тендера были предложения об альтернативном варианте приобретения программы по более доступной цене, но это предложение даже не обсуждалось.

За вышеназванные действия предъявлено обвинение 8 лицам, 5 из которых являются должностными лицами, 3 - представители указанной торговой компании. На момент следствия один из последних находится под стражей.