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Президент РФ рассказал о производстве новой современной военной техники

Президент РФ рассказал о производстве новой современной военной техники

Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня.

"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".


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