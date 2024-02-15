Президент РФ рассказал о производстве новой современной военной техники

Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня.

"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".