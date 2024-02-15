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Ереван предлагает Баку ускорить процесс делимитации на основе Алма-Атинской декларации: МИД Армении

Ереван предлагает Баку ускорить процесс делимитации на основе Алма-Атинской декларации: МИД Армении

Ереван предлагает Баку ускорить процесс делимитации на основе Алма-Атинской декларации и вновь подтверждаем готовность Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, которое приводим полностью:

"МИД Азербайджана прокомментировало выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна на заседании правительства 15 февраля, в связи с чем считаем необходимым напомнить, что 6 октября 2022 г. в Праге Азербайджан и Армения в письменной форме договорились о том, что на основе Алма-Атинской декларации от 1991 г. признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и что Алма-Атинская декларация станет политической основой для процесса демаркации. Предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации на основе этой договоренности и вновь подтверждаем готовность Республики Армения".


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