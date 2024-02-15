Спикер НС Армении представил премьер-министру Болгарии вызовы безопасности в регионе

Премьер-министр Болгарии Николай Денков 15 февраля принял находящуюся в Болгарии с официальным визитом делегацию во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян поблагодарил премьер-министра Болгарии за теплый прием и подчеркнул важность диалога Армения-Болгария в двустороннем формате.

“Армения придает большое значение стабильному развитию дружественных отношений с Болгарией и укреплению политического диалога. Уверен, что этот визит придаст новый импульс исторически сложившимся тесным отношениям между нашими двумя странами”, - сказал спикер НС.

Николай Денков подчеркнул, что в основе дружественных отношений с Арменией лежат общие ценности двух стран, которые укрепились и продолжают развиваться благодаря стабильным демократическим основам и видению.

“Мы с большим уважением относимся к истории и культуре Армении”, - сказал премьер-министр Болгарии.

Коснувшись сотрудничества в рамках ЕС, Ален Симонян подчеркнул, что армянская сторона высоко ценит постоянную поддержку Республики Болгария укреплению отношений Армения-ЕС, в частности, в рамках Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

“Для Армении важно начало процесса либерализации визового режима между Арменией и ЕС. В этом вопросе мы также рассчитываем на поддержку Болгарии”, - добавил Ален Симонян.

Спикер НС Армении представил премьер-министру Болгарии проблемы безопасности в регионе, подтвердил позицию Армении в процессе установления мира в регионе.

“Несмотря на созданные Азербайджаном вызовы безопасности в регионе, очередное проявление которых было зафиксировано 13 февраля, армянская сторона привержена установлению стабильности и мира на Южном Кавказе. Наше видение стабильно и основано на принципах территориальной целостности и признания государственных границ соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года”, - подчеркнул Ален Симонян.

На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.