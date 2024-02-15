Иран выразил готовность экспортировать лекарства в Армению

На 18-м заседании Совместной межправительственной комиссия между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран иранская сторона выразила готовность экспортировать иранскую фармацевтическую продукцию в Армению.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, в рамках заседания межправкомиссии состоялся обмен идеями в направлении дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Глава иранской организации по контролю за продуктами питания и лекарствами Гейдар Мохаммади заявил, что Иран готов экспортировать в Армению лекарства отечественного производства.

Отмечается, что заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян отметила, что Иран добился значительного прогресса в сфере производства лекарств и медицинского оборудования.

Армения приветствует сотрудничество с Ираном в сфере оздоровительного туризма и в других областях.