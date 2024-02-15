Болгария готова поддержать Армению в установлении мира в регионе: Росен Желязков

Находящаяся в Болгарии с официальным визитом делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 15 февраля встретилась со спикером Национального Собрания Республики Болгария Росеном Желязковым и парламентариями.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, встреча началась с беседы спикеров парламентов двух стран, после чего состоялась встреча в расширенном формате.

Стороны отметили существующие тесные отношения между Арменией и Болгарией, подчеркнув, что они основаны на исторически сложившейся дружбе, общих ценностях и культурных связях между двумя народами.

Ален Симонян, приветствуя спикера Национального Собрания Болгарии, поблагодарил за приглашение и теплый прием.

Глава армянского парламента отметил, что межпарламентские отношения играют важную роль в двусторонних межгосударственных отношениях между Арменией и Болгарией, продвижение и постоянное развитие которых важно для Армении.

“Регулярный межпарламентский диалог на высоком уровне станет большим потенциалом в развитии и расширении отношений Армения-Болгария. Мы должны способствовать процессу двустороннего обмена студентами и деятельности групп дружбы”, - сказала Ален Симонян.

Росен Желязков коснулся армянской общины Болгарии, которая вносит большой вклад в установление братских отношений между армянским и болгарским народами. Он также подчеркнул важность деятельности Армяно-болгарской торгово-экономической палаты, межправительственной комиссии и парламентских групп дружбы.

Коснувшись ситуации в регионе, Ален Симонян подчеркнул важность вовлеченности и поддержки Болгарии в выдвинутом правительством Армении проекте “Перекресток мира”, в частности, в контексте урегулирования армяно-азербайджанских отношений и установления безопасности и мира в регионе.

“Болгария приветствует проект "Перекресток мира" и готова поддержать Армению в установлении мира в регионе”, - заявил спикер парламента Болгарии.

Стороны обменялись идеями по вопросам либерализации визового режима Армения-ЕС, двустороннего и многостороннего торгово-экономического и культурного сотрудничества.

В завершение встречи Ален Симонян сделал запись в Книге почетных гостей.