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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-24

ЕРЕВАН, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 февраля, курс доллара США вырос на 0.68 драмa и составил 404.25 драм. Курс евро вырос на 2.02 драмa и составил 434.00 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 4.39 драм. Курс британского фунта вырос на 1.30 драмa и составил 507.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 99.33 драмa и составила 25800.22 драм. Цена серебра сократилась на 9.70 драмa и составила 287.04 драм.


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