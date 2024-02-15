Азиатские индексы - 15-02-24

ТОКИО, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.21% и составил 38157.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.28% и составил 2591.85 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2865.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.41% и составил 15944.63 пункта.