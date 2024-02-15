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Армения назначит военных атташе при миссиях Республики Армения при НАТО и ОБСЕ

Армения назначит военных атташе при миссиях Республики Армения при НАТО и ОБСЕ

Правительство Республики Армения приняло решение о назначении атташе по вопросам обороны Республики Армения при миссиях Республики Армения в НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщает Арменпресс, будут учреждены должности военных атташе Армении в международных организациях.


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