Армения назначит военных атташе при миссиях Республики Армения при НАТО и ОБСЕ

Правительство Республики Армения приняло решение о назначении атташе по вопросам обороны Республики Армения при миссиях Республики Армения в НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщает Арменпресс, будут учреждены должности военных атташе Армении в международных организациях.