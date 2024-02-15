Спикер парламента Болгарии подчеркнул важность переговоров между Арменией и Азербайджаном в брюссельском формате

Председатель Национального Собрания Болгарии Росен Желязков проинформировал председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна, что Болгария и ЕС в целом по-прежнему сосредоточены на установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Болгарское информагентство, Росен Желязков на встрече с Аленом Симоняном заявил, что Болгария и ЕС по-прежнему ориентированы на установление конструктивного, стабильного и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания и нерушимости границ двух стран.

По его словам, единственный путь к стабильному решению - это переговоры и искренняя приверженность Еревана и Баку международному посредничеству, желательно в брюссельском формате.

По приглашению спикера Национального Собрания Болгарии Росена Желязкова спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян находится с двухдневным официальным визитом в Болгарии.