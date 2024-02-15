Правительство должно достичь цели экономического роста в 7%: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены предварительные ориентировочные макроэкономические и фискальные рамки среднесрочной программы расходов на 2025-2027 годы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты текущие экономические развития в Армении и на международной арене, а также возможные прогнозы; экономическая активность и динамика экспорта и импорта по отраслям; тенденции туристических посещений; фискальная политика; уровень капитальных расходов и возможности их дальнейшего расширения и другие вопросы.

В этом контексте состоялся заинтересованный обмен идеями, руководители ведомств представили различные наблюдения и предложения.

Подводя итоги, премьер-министр коснулся целей экономического развития в текущем году и намеченных шагов: “Мы должны в первую очередь обеспечить 7-процентный экономический рост в 2024 году. За счет чего? За счет нашей работы. Мы должны постараться максимально качественно реализовать связанные с капитальным строительством наши проекты и обеспечить высокие показатели выполнения, превышающие наши среднегодовые показатели. Здесь я хотел бы обратить особое внимание на несколько программ: программу реновации необходимо продолжать, необходимо стимулировать программу жилищного строительства в приграничных селах в рамках 16 млн драмов, потому что эта программа дает нам возможность больше перенести экономическую активность в области, потому что ее эффект очень значительный.

Я хочу обратить наше внимание на медицинское страхование, потому что, когда мы приняли это решение, для меня было очевидно, что в здравоохранение будут вложены огромные инвестиции, по-другому и быть не могло. И, по сути, система готова”. Никол Пашинян подчеркнул, что благодаря своей работе правительство должно достичь цели экономического роста в 7%.