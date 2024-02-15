Россия сообщила, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины есть погибшие и раненые

Российские власти сообщили, что в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины погибли 5 человек, в том числе 1 ребенок, и 18 человек получили ранения. Как передает «Арменпресс», об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе 1 ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», - сообщил глава области.

По его словам, российская система ПВО поразила в воздушном пространстве Белгорода и Белгородской области 14 целей. В некоторых зданиях были выбиты окна, повреждены крыши и автомобили.

В местном департаменте здравоохранения позже сообщили, что число пострадавших достигло 6, 17 человек получили ранения. По данным Русской службы BBC, в результате ракетного обстрела пострадал торговый центр, в котором находились люди. Осколки ракет упали и в районе школьного стадиона.

Ранее Украина сообщила, что в ночь на 15 февраля Россия обстреляла ракетами разные регионы страны, выпустив 26 ракет, 13 из которых были поражены. В городе Чугуев Харьковской области погибла 1 женщина, есть жертвы и во Львове и Запорожье.