Армения и Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
16:37, 15 Февраль 2024
Республика Армения и Исламская Республика Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве в 19 сферах.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение агентства IRNA, соглашение было подписано на закрытии 18-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии.
Церемония закрытия заседания комиссии состоялась утром 15 февраля в Тегеране при участии вице-премьера Армении Мгера Григоряна и руководителя организации планирования и бюджета Ирана Давуда Манзури.
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