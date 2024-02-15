Армения и Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Республика Армения и Исламская Республика Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве в 19 сферах.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение агентства IRNA, соглашение было подписано на закрытии 18-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии.

Церемония закрытия заседания комиссии состоялась утром 15 февраля в Тегеране при участии вице-премьера Армении Мгера Григоряна и руководителя организации планирования и бюджета Ирана Давуда Манзури.