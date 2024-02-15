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Армения и Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Армения и Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Республика Армения и Исламская Республика Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве в 19 сферах. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение агентства IRNA, соглашение было подписано на закрытии 18-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии. 

Церемония закрытия заседания комиссии состоялась утром 15 февраля в Тегеране при участии вице-премьера Армении Мгера Григоряна и руководителя организации планирования и бюджета Ирана Давуда Манзури.


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