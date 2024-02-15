Время в Ереване: 11:07,   16 Февраль 2024

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля в Париже подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает France 24 со ссылкой на Елисейский дворец. 

«Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го года», - сообщило агентство. 

Отмечается, что после встречи с Макроном Зеленский 16 февраля выедет в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем. Затем он отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]