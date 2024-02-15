Безопасность стран НАТО не должна зависеть от уровня их военных расходов: Йенс Столтенберг

По мнению Йенса Столтенберга, принцип коллективной обороны должен быть распространен на все страны НАТО, а не только на те, которые увеличили свои военные расходы до 2% ВВП. Как сообщает «Арменпресс», об этом генсек НАТО заявил перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе.

Именно так он прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа, что Вашингтон не должен защищать союзников, «которые не заплатили по счетам».

«Принцип один за всех и все за одного должен распространяться на все страны НАТО. Иначе это подорвет безопасность всех нас, поставит под угрозу наших солдат на переднем крае. Поэтому коллективная оборона распространяется на весь альянс - это основа НАТО», - заявил Столтенберг.

Тем не менее, Столтенберг подчеркнул, что европейские страны должны увеличить свои инвестиции в сферу обороны.

Что касается вновь начинающейся в Евросоюзе дискуссии о военной и, возможно, ядерной автономии от США, Столтенберг отстаивал намерение европейских стран тратить больше денег на оборону, но не в ущерб НАТО.

«Это не должна быть альтернатива НАТО, увеличение военных расходов европейских стран должно усиливать НАТО. Мы не должны вставать на путь разделения Европы и Северной Америки, мы должны сделать их сильнее вместе внутри НАТО», - заявил Столтенберг.

Глава альянса также напомнил, что 80% оборонных расходов НАТО идут на страны, не входящие в Евросоюз.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО «обладает ключевыми возможностями ядерного сдерживания», который, которые по его словам, «работают» уже несколько десятилетий, и поэтому каждый должен обеспечить, чтобы ядерные возможности НАТО были «эффективны и в безопасности».