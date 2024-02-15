Великобритания объявила о поставке Украине нескольких тысяч беспилотников

Великобритания и Латвия возглавят коалицию по обеспечению Украины дронами. Лондон поставит Киеву тысячи дронов, а финансирование поставок будет осуществляться из ранее объявленного пакета военной помощи. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте британского правительства.

В январе Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву в 2024 году в размере 2,5 млрд фунтов. В частности, на крупнейшую поставку дронов Украине будет выделено не менее 200 млн фунтов.

В рамках коалиции Великобритания поможет увеличить поставки БПЛА в Украину со стороны Запада, говорится в заявлении Минобороны на сайте британского правительства. Это первый проект, который будет финансироваться из объявленного ранее пакета помощи в размере 200 миллионов фунтов стерлингов.

«Великобритания закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны», - сказано в сообщении.