В Эрмитаже открылась экспозиция, посвященная крепости Эребуни и государству Урарту

В отделе Древнего Востока Государственного Эрмитажа в рамках сотрудничества с Историко-археологическим музеем-заповедником Эребуни состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной крепости Эребуни древнего государства Урарту. На церемонии открытия присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вагаршак Арутюнян.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», на выставке, посвященной 115-летию выдающегося археолога, востоковеда, бывшего директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, представлены три исключительных экспоната из Музея-заповедника Эребуни. Она будет открыт для посетителей в течение почти года.

Высоко оценив важность экспозиции, посол Арутюнян отметил, что представленные образцы дают возможность узнать больше о древней истории Армении как одной из колыбелей развития человечества. Он подчеркнул, что высокая цивилизация государства Урарту оставила богатое наследие, продолжением которого является уникальная культура армянского народа.

«В эпоху современных информационных технологий можно за считанные минуты исказить историю народов, созданную кровью и человеческими подвигами. Это также относится и к истинной древней истории Армении, которую сегодня некоторые пытаются изменить дешевыми инструментами, служа интересам своей страны», - сказал Вагаршак Арутюнян.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, армянский народ внес большой вклад в развитие мировой цивилизации, свидетельством чего являются образцы, найденные на раскопках древнего городища Кармир Блур в Ереване.

«Сегодня мы объявляем о возрождении российско-армянских археологических экспедиций в Кармир Блуре. В свое время там проводились масштабные работы, некоторые из найденных на этих раскопках предметов представлены на этой выставке. Эта выставка является частью памятных мероприятий в честь Бориса Пиотровского», - сказал директор Эрмитажа.

Посол Арутюнян поблагодарил директора Эрмитажа за значительный вклад в развитие межкультурного диалога между Арменией и Россией и вручил ему медаль Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

В рамках музейного сотрудничества в ближайшее время в Ереване откроется экспозиция из Эрмитажа. Также достигнута договоренность об организации совместных археологических экспедиций с Историко-археологическим музеем-заповедником Эребуни.