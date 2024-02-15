Время в Ереване: 11:07,   16 Февраль 2024

Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста

Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста

Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в офисе Армянского общества Красного Креста, отметив, что голосование состоялось на 28-м внеочередном съезде, созванном по инициативе 1/3 членов общества. 

Анна Егиазарян с 2005 года занимала должность генерального секретаря/исполнительного директора Армянского общества Красного Креста. 

Она замужем, имеет двоих детей и двух внуков.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]