Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста
14:55, 15 Февраль 2024
Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в офисе Армянского общества Красного Креста, отметив, что голосование состоялось на 28-м внеочередном съезде, созванном по инициативе 1/3 членов общества.
Анна Егиазарян с 2005 года занимала должность генерального секретаря/исполнительного директора Армянского общества Красного Креста.
Она замужем, имеет двоих детей и двух внуков.
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