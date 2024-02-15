Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в офисе Армянского общества Красного Креста, отметив, что голосование состоялось на 28-м внеочередном съезде, созванном по инициативе 1/3 членов общества.

Анна Егиазарян с 2005 года занимала должность генерального секретаря/исполнительного директора Армянского общества Красного Креста.

Она замужем, имеет двоих детей и двух внуков.