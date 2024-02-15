Аргентина отказалась присоединиться к БРИКС, но ее приглашение не отозвано: замминистра ИД РФ

Аргентина официально уведомила страны БРИКС, что не намерена вступать в объединение, но приглашение Буэнос-Айреса не было отозвано. Как передает «Арменпресс», это сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Новое правительство этой страны, которое пришло к власти по итогам выборов в прошлом году, официально уведомило нас и других участников БРИКС о том, что не имеет в виду воспользоваться приглашением, которое было сформулировано лидерами в Йоханнесбурге и, таким образом, сегодня Аргентина останется вне БРИКС», - слова Рябкова передает агентство «РИА Новости».

«Мы воспринимаем это как отражение, видимо, определенной смены приоритетов Буэнос-Айреса после прихода к власти нынешнего правительства. Мы воспринимаем это как данность. Никто в БРИКС это не драматизирует. Мы со своей стороны, конечно же, приглашение Аргентине не отзываем, оно осталось», - сказал Рябков.

После саммита БРИКС, состоявшегося в Йоханнесбурге в августе 2023 года, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия получили официальное приглашение присоединиться к организации с 1 января 2024 года.

Однако новые власти Аргентины позже отказались присоединиться к организации.

С 1 января 2024 года Россия стала страной-председателем БРИКС на текущий год. В составе БРИКС также Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.