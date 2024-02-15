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Япония в 2023 году уступила Германии место третьей в мире экономики по номинальному ВВП

Япония в 2023 году уступила Германии место третьей в мире экономики по номинальному ВВП

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии, согласно отчету Кабинета министров страны, в 2023 году в пересчете на доллары составил $4,21 триллиона. Согласно этому показателю она уступила место третьей экономики мира Германии ($4,46 трлн). «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

В 2022 году номинальный ВВП Японии в долларовом выражении составил $4,26 триллиона. При этом в 2023 году этот показатель в иенах увеличился на 1,2%. Данная тенденция вызвана ослаблением позиций японской национальной валюты. Он находится на самом низком уровне за последние 30 лет. Реальный ВВП страны в 2023 году вырос на 1,9%. 

Экономика Японии сократилась на 0,4% в годовом исчислении в период с октября по декабрь 2023 года из-за слабого потребления и снижения инвестиций компаний. 

Данные о ВВП создают проблемы для правительства и Банка Японии, поскольку они стремятся ускорить экономический рост за счет увеличения внутреннего спроса и повышения заработной платы, сообщило агентство Kyodo. Кроме того, японские компании, как и прежде, крайне осторожны в своих долгосрочных инвестициях, что также становится негативным фактором для развития.


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