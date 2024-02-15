Никол Пашинян подтвердил свое участие в первом саммите по атомной энергетике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в саммите по атомной энергетике, который пройдет в Брюсселе.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» заявил посол Бельгии в Армении Эрик Де Мюнк.

«21 марта в Брюсселе организуется саммит, посвященный атомной энергетике, свое участие в котором уже подтвердил премьер-министр Никол Пашинян. Он в это время будет находиться в Брюсселе, и сможет встретиться с представителями властей Бельгии», - сказал посол, касаясь вопроса предстоящих визитов на высоком уровне между Арменией и Бельгией.

Саммит, посвященный атомной энергетике, пройдет в Брюсселе 21-22 марта. Международное агентство по атомной энергии сообщает, что это будет первый саммит, посвященный атомной энергетике. Саммит соберет мировых лидеров, чтобы подчеркнуть роль атомной энергии в решении глобальных задач. Сопредседателями саммита будут генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.