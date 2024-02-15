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Союзники с февраля 2022 года перечислили Киеву военную помощь на сумму более $85 миллиардов: Пентагон

Союзники с февраля 2022 года перечислили Киеву военную помощь на сумму более $85 миллиардов: Пентагон

Союзники Украины с начала военных операций России в феврале 2022 года предоставили Киеву военную помощь на сумму более $85 миллиардов. 

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном пресс-службой Пентагона заявлении министра обороны США Ллойда Остина по итогам заседания контактной группы по  Украине в Брюсселе. 

«Историческая возглавляемая США коалиция из 50 стран со всего мира направила более $85 млрд военной помощи Украине с февраля 2022 года. Фактически, если говорить о проценте от ВВП, более дюжины наших союзников больше вкладываются в самооборону Украины, чем Соединенные Штаты», - отметил Остин. 

Глава Пентагона добавил, что основной темой заседания были «срочные нужды Украины на поле боя», а также подготовка вооруженных сил Украины к долгосрочному противостоянию с российскими силами. 

«Мы не позволим Владимиру Путину победить. Не позволят и наши союзники, которые сегодня снова стояли плечом к плечу, объединенные прагматизмом и принципами», - добавил он.


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