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Армения в сфере обороны имеет лишь легитимные цели: ответ Пашиняна на обвинения, звучащие из Баку

Армения в сфере обороны имеет лишь легитимные цели: ответ Пашиняна на обвинения, звучащие из Баку

Премьер-министр Никол Пашинян ответил на обвинения Азербайджана по поводу закупок Арменией вооружения. 

«Азербайджан продолжает угрожающую риторику и в связи с реформированием нашей армии и приобретением Республикой Армения вооружения и техники. Но, как я сказал 28 января этого года, по случаю Дня Армии, иметь сильную и боеспособную армию - это законное право каждой страны. Никто не может этого отрицать. Республика Армения признает территориальную целостность всех соседних стран и не имеет никаких намерений за пределами своей территории. Кстати, это наша долгосрочная стратегия, поскольку мы считаем, что легитимность является важнейшей составляющей обеспечения безопасности Республики Армения. Республика Армения имеет только легитимные цели в сфере обороны, а именно защиту своих международно признанных территорий», - как передает «Арменпресс», заявил Пашинян на заседании правительства.


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