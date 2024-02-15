Азербайджан в отношении Армении продолжает свою политику военного принуждения: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян на очередном заседании правительства коснулся недавней агрессии Азербайджана против Армении, в результате которой погибли 4 военнослужащих Армении, 1 получил ранение.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр напомнил, что 13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана погибли 4 военнослужащих, несших боевое дежурство на государственной границе Армении в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области.

Выразив соболезнования родным и близким погибших, глава правительства подчеркнул, что произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана.

Он напомнил, что 12 февраля азербайджанские СМИ распространили информацию, что армянские пограничники открыли огонь на вышеупомянутом участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего был ранен военнослужащий азербайджанских вооруженных сил. По его словам, после этого заявления военная полиция Армении выступила с заявлением, что проведет расследование инцидента, поскольку есть четкий приказ министра обороны не допускать нарушений режима прекращения огня, не поддаваться провокациям, следовательно, при выяснении факта нарушения приказа, будут и правовые последствия.

«Несмотря на это, на следующее утро Азербайджан открыл массированный огонь в направлении вышеупомянутых позиций, в результате чего мы потеряли четырех человек. Описание событий показывает, что намерения Азербайджана остаются прежними: проводить против Республики Армения политику военного принуждения. Мы считаем, что Азербайджан не проявляет никакой заинтересованности в обеспечении стабильности и безопасности границ, и на это есть много причин.

К слову, еще в 2022 году была достигнута договоренность, что вопросы пограничной безопасности также должны быть включены в мандат комиссий по демаркации границы. Согласно соглашению, Республика Армения создала комиссию по демаркации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, предполагая, что комиссии будут работать и над вопросами, связанными с безопасностью границ. Вопреки соглашению, Азербайджан назвал свою комиссию комиссией по демаркации государственной границы, исключив компонент безопасности. Эти и ряд других обстоятельств дают основание для вывода, что Азербайджан продолжает проводить политику «путем переговоров дайте мне то, что я хочу, иначе я возьму это войной», - заключил Пашинян.