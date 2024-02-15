Канада, Австралия и Новая Зеландия призвали Израиль отказаться от военной операции в Рафахе

Премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии Джастин Трюдо, Энтони Альбанезе и Кристофер Люксон призывают к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа в связи с запланированной Израилем военной операцией в Рафахе. «Арменпресс» сообщает, что в связи с этим стороны распространили совместное заявление.

«Мы серьезно обеспокоены признаками того, что Израиль планирует наземное наступление на Рафах. Военная операция в Рафахе была бы катастрофической», - говорится в заявлении премьер-министров трех стран.

Они подчеркнули, что гражданским лицам некуда будет уйти оттуда, добавив: «Срочно необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня».

Премьер-министры отметили, что потребность в гуманитарной помощи в Газе никогда ранее не была столь актуальной.

«Гражданскому населению должна быть оказана быстрая, безопасная и беспрепятственная гуманитарная помощь», - подчеркнули главы государств.

Вместе с тем, они заявили, что прекращение огня не может быть односторонним, и призвали ХАМАС «немедленно сложить оружие и освободить всех заложников».

«В конечном итоге, для достижения прочного мира и безопасности необходимо политическое решение путем переговоров», - заявили лидеры Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В то же время Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре «важность защиты гражданского населения и обеспечения передвижения гуманитарной помощи и доступа к ней перед любыми операциями против ХАМАС в Рафахе».