Армения для посольства во Франции приобретет здание, принадлежащее третьему президенту Пятой Французской Республики

Армения для своего посольства во Франции приобретет здание, принадлежащее третьему президенту Пятой Французской Республики Валери Жискару д'Эстену, расположенное в 16-м округе Парижа. Как передает «Арменпресс», этот вопрос среди прочих включен в повестку дня заседания правительства Армении 15 февраля.

Отмечается, что принятие проекта обусловлено необходимостью приобретения здания для посольства РА во Франции.

«Предлагаемое здание расположено в 16-м округе Парижа, оно имеет историческую ценность, поскольку с 1956 года принадлежало 3-му президенту 5-й Французской республики Валери Жискару д'Эстену. В результате длительных переговоров посольства РА во Франции продавец согласился продать его за 23 миллиона евро, хотя по оценкам авторитетных оценочных организаций, реальная стоимость здания значительно превышает эту сумму.

Согласно достигнутой между сторонами договоренности, в момент подписания договора о намерении продажи армянская сторона в соответствии с действующим порядком должна будет перечислить авансовый платеж в размере 10 % от общей суммы», - говорится в обосновании проекта.

Проектом предлагается из средств Резервного фонда государственного бюджета Республики Армения на 2024 год выделить сумму в драмах, равнозначную 2 миллионам 300 000 евро, предусмотренную для предоплаты покупки здания, предоставить ее Министерству иностранных дел Армении.