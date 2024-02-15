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США ввели санкции против физических и юридических лиц за экспорт в Иран американских товаров и технологий

США ввели санкции против физических и юридических лиц за экспорт в Иран американских товаров и технологий

Министерство финансов США внесло в санкционный список три физических и четыре юридических лица за экспорт в Иран американских товаров и технологий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МФ США. 

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер) ввело санкции в отношении закупочной сети, ответственной за содействие незаконному экспорту товаров и технологий более чем 20 компаний США для конечных потребителей в Иране, включая Центральный банк Ирана», - говорится в заявлении Минфина США. 

Санкции были введены в отношении двух физических лиц из Ирана и одного из ОАЭ, а также компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые, по словам Вашингтона, связаны с Центральным банком Ирана. 

По данным американских властей, среди продуктов и технологий, приобретенных ЦБ Ирана, были предметы, связанные с обеспечением информационной безопасности.  


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