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Правительство Армении на пост председателя Комиссии по защите конкуренции вновь выдвинет кандидатуру Гегама Геворкяна

Правительство Армении на пост председателя Комиссии по защите конкуренции вновь выдвинет кандидатуру Гегама Геворкяна

Правительство Армении на пост председателя Комиссии по защите конкуренции вновь выдвинет кандидатуру Гегама Геворкяна. Как передает «Арменпресс», среди прочих и этот вопрос стоит на повестке дня заседания правительства Армении 15 февраля. 

Гегам Геворкян занимает должность председателя Комиссии по защите конкуренции с 22 января 2019 года. 

Право выдвигать кандидата на вакантную должность председателя комиссии имеет правительство, назначает его Национальное собрание.


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