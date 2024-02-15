Правительство Армении на пост председателя Комиссии по защите конкуренции вновь выдвинет кандидатуру Гегама Геворкяна. Как передает «Арменпресс», среди прочих и этот вопрос стоит на повестке дня заседания правительства Армении 15 февраля.

Гегам Геворкян занимает должность председателя Комиссии по защите конкуренции с 22 января 2019 года.

Право выдвигать кандидата на вакантную должность председателя комиссии имеет правительство, назначает его Национальное собрание.