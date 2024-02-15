Путин заявил, что на посту президента США Москве предпочтительнее Байден, чем Трамп
Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США Москве предпочтительнее Джо Байден, чем бывший президент Дональд Трамп. Как передает «Арменпресс», глава Кремля заметил это в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, в ответ на вопрос: кто лучше для России на посту президента США: Байден или Трамп.
«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», - ответил Путин.
Он также прокомментировал различные сообщения о состоянии здоровья Байдена.
«Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная. Она приобретает все более и более острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс».
Путин напомнил, что во время его последней встречи с Байденом в Швейцарии в 2021 году ему «уже говорили, что он (Байден) недееспособный».
«Ничего подобного я не увидел. Да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого. То, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой о вертолет - ну кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», - сказал президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что не считает себя компетентным давать какие-либо комментарии по этому вопросу.
«Мы должны смотреть не на это, мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил», - добавил Путин.
Президент РФ впервые обратился к президентским выборам США 2024 года, на которых, скорее всего, поборятся Джо Байден и Дональд Трамп.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм