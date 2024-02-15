Фаст Банк получил лицензию на членство в Mastercard

Фаст Банк получил лицензию на выпуск и обслуживание карт системы Mastercard. В результате сотрудничества банк в ближайшее время предложит своим клиентам карты Mastercard World и Mastercard World Black Edition.

«Мы очень рады возможности выпуска и обслуживания карт Mastercard, поскольку это важный шаг на пути к тому, чтобы банковский сектор РА стал одним из самых современных и передовых в мире. Мы с нетерпением ждем возможности предложить нашим клиентам преимущества Mastercard и создать для них более широкие возможности по управлению своими финансами», - заявил представитель Фаст Банка.

После получения лицензии на членство в Mastercard банк расширяет сеть банкоматов и проводит работы по выпуску карт, обеспечению других инфраструктур, необходимых для обслуживания, стремится посредством инноваций способствовать повышению доступности и скорости банковских услуг в Армении.

«Эта новость важна и для Mastercard, поскольку сотрудничество с современными технологическими компаниями является неотъемлемой частью нашей миссии и видения. Мы верим, что будущее за безналичными расчетами, и гордимся тем, что являемся одной из движущих сил этой трансформации. Наше сотрудничество с Фаст будет способствовать тому, чтобы финансовые операции в Армении сделать более доступными», - сказал Давид Згудадзе, региональный директор Mastercard в Грузии и Армении.

Mastercard - глобальная компания, занимающаяся платежными технологиями. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, объединяющей предприятия, потребителей, финансовые учреждения, розничные торговцы и правительства в более чем 210 странах. Продукты и системы Mastercard делают повседневную деловую деятельность, такую ​​как покупки, путешествия, управление бизнесом и финансами, проще, эффективнее и безопаснее.